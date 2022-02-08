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Dünya Ukrayna'da Rusya açıklaması: Kimse bizi kırmızı çizgilerimizi aşmaya zorlayamaz
Dünya

Ukrayna'da Rusya açıklaması: Kimse bizi kırmızı çizgilerimizi aşmaya zorlayamaz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un ülkeye gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Kimse bizi kırmızı çizgilerimizi aşmaya zorlayamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:08:00 -
Ukrayna'da Rusya açıklaması: Kimse bizi kırmızı çizgilerimizi aşmaya zorlayamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin ile Moskova-Kiev gerilimini görüşen Macron'un bir sonraki durağı Ukrayna olacak ve burada Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

Ukrayna'dan Macron açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı ziyaret eden Macron ile görüşmeyi dört gözle beklediklerini, ancak Rusya konusunda kendi kırmızı çizgilerini aşmayacaklarını söyledi.

Bir Fransız yetkili, Putin'in Ukrayna yakınlarında yeni askeri girişimlerde bulunmamaya söz verdiğini söyledi. Ancak Rusya'nın bunun karşılığındaki beklentisinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Kiev'de Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelen Kuleba, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sayın Macron'un Moskova'dan getirdiği sinyalleri hepimiz merakla bekliyoruz." dedi.

"Kırmızı çizgilerimizi aşmayız"

Kuleba, "Diyaloğa açık olduğumuzu, yapıcı olduğumuzu, diplomatik çözüm aradığımızı, ancak kırmızı çizgilerimizi aşmayacağımızı ve kimsenin bizi bu çizgileri aşmaya zorlayamayacağını defalarca söyledim." diye konuştu.

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