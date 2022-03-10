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Dünya Ukrayna'da korkunç görüntü! İnsanlar toplu mezarlara gömülüyor
Dünya

Ukrayna'da korkunç görüntü! İnsanlar toplu mezarlara gömülüyor

Dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Mariupol'de ölü sayısının 1200 aştığı belirtilirken, cesetlerin toplu mezarlara gömüldüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 11:56:00 -
Ukrayna'da korkunç görüntü! İnsanlar toplu mezarlara gömülüyor

Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

1200 sivil öldü

İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda saklandığı biliniyor.

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