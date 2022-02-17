Ukrayna'da bombardıman sesleri!

Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu Rusya-Ukrayna sınırından son dakika çatışma haberleri gelmeye başladı. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

İlk mermiyi gece yarısı Ukrayna attı

Gece saatlerinde Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yapmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırmıştı.

Rus tarafından cevap gecikmedi

Bu saldırının ardından Rus tarafından cevap gecikmedi. Ukrayna ordusu, Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı. Bölgedeki gelişmeler, endişe içerisinde takip ediliyor.

Dünyaya 'son dakika' olarak duyuruldu

Tüm bu gelişmeler "Savaş başlıyor" yorumlarına neden olurken, dünyaca ünlü haber ajansı Reuters son dakika haberiyle herkesi alarma geçirdi. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

AGİT çatışmalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı

İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı.

Savaşın fitilini ateşleyebilir

Çatışmalar Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batı ülkelerinden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti.

Rusya'dan açıklama

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, " ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" açıklamasında bulundu.