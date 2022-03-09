Ukrayna ülke dışından günlüğü 2 bin dolara asker arıyor!

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna, askeri güç olarak çok geride kaldığı düşmanıyla mücadele edebilmek için çare arıyor. Batı'dan mühimmat ve yaptırımlar konusunda destek isteyen ülke dünyaya başka bir çağrı daha yaptı: Her ülkeden paralı askerleri davet eden hükümet bu kimselere savaşa Ukrayna saflarında katılmaları durumunda günlük 2 bin dolar ödeneceğini açıkladı.

Ağır saldırılara hazırlık!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 14’üncü günü geride kalmaya başlamışken sivillerin tahliyeleri için ilan edilen geçici ateşkes sebebiyle bölgede önceki günlere göre bir sessizlik hâkim.

Taraflar diplomasi masasında çözüm aramaya devam ederken Ukrayna yönetimi bir yandan ateşkes sonrası yeniden başlayacak ağır saldırılara hazırlanmaya çalışıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında askeri güçler arasında büyük bir dengesizlik olduğu daha savaş başlamadan önce uzmanların üzerinde durduğu bir konuydu. Hava saldırı araçlarında büyük bir üstünlük sahibi olan Rusya kara güçlerinde de sayısal olarak Ukrayna’dan oldukça üstün. Kiev yönetimi ise bu eşitsizliğin üstesinden gelmek için dünyaya uzanan bambaşka bir kapı açmış durumda.

Lejyonerlerden ikinci ordu!

Hükümet tarafından açıklanan ve bizzat Zelenski’nin çağrısıyla desteklenen bu girişim farklı ülkelerden gelecek gönüllü paralı askerlerle oluşturulacak yeni bir Lejyoner grubu; yani Ukrayna’nın gayrı resmi ikinci bir orduya sahip olması.

Sitenin girişinde 'Rusya Ukrayna'yı işgal etti' yazısı bulunuyor

Bu amaçla devlet kontrolünde resmi bir internet sitesi kurulurken bu site üzerinden belli başlı bazı adımları takip ederek uygun durumdaki adaylar Ukrayna’ya gitmeye ve orduyla birlikte saf tutmaya teşvik ediliyor. Adaylara bu görev için günlüğü 2 bin dolarlık bir ücret de öneriliyor.

Şirketler harekete geçti!

Özellikle İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinden Rus işgaline karşı olan, Ukrayna kökenlerine sahip ya da önceden askerlik deneyimi olan kişiler bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Devletin açtığı internet sitesinin dışında bazı özel şirketler de lejyoner alımına başladı ve bu şirketlerin reklamları yabancı ülkelerde internet üzerinden yayınlanmaya başladı.

Bu konuda yapılan son açıklamalara göre dünyanın 52 farklı ülkesinden en az 20 bin kişi Ukrayna'ya savaşa katıldığı iddia edildi.