Ukrayna Türk SİHA'ları ile harekete geçiyor! 10 Şubat'ı işaret ettiler

Ukrayna ordusunun 10 Şubat'tan itibaren insansız hava araçları ve anti tank füzelerinin kullanılacağı bir tatbikat gerçekleştireceği açıklandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov tarafından Pazartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamada, Ukrayna ordu güçlerinin kuzey sınırlarında Belarus'taki tatbikatlara misilleme olarak 10-20 Şubat tarihleri arasında askeri tatbikatlar gerçekleştireceği ifade edildi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Reznikov, Ukrayna askeri personelinin sürekli olarak farklı alanlarda tatbikatlar gerçekleştirdiğini, 10 Şubat'tan itibaren ise Bayraktar insansız hava araçları ve yabancı müttefikleri tarafından sağlanan Javelin ile diğer sistemlerin kullanılacağı bir tatbikata başlanılacağını söyledi.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yönelik yaptığı ve mevcudu 120 bini aşan askeri personel ve araç ile Belarus'a konuşlandırdığı 30 bin asker, Moskova'nın her an Ukrayna'yı işgale başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Rusya ise NATO'nun kendi sınırlarına doğru genişlemesini bahane göstererek kendi savunma hattını güçlendirdiğini söylüyor.

Kaynak: Mepa News