Ukrayna sınırdaki Rus askerlerinin sayısını verdi, herkes şok oldu!
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna çevresinde konuşlandırılan Rus askerlerinin sayısının 149 bine ulaştığını duyurdu.
AFP’nin haberine göre, Reznikov bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, “Rus asker sayısının 129 bine çıktığını görüyoruz. Deniz ve hava unsurlarıyla birleştiğinde bu rakam 149 bine ulaşıyor” dedi.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği ‘stratejik caydırıcılık’ tatbikatı düzenleneceğini açıkladı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde 19 Şubat’ta geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bilgisi verildi.