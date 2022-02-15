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Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!
Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 21:14:00 -
Ukrayna Savunma Bakanlığına siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği öne sürüldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı, saldırı sebebiyle Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılık servislerinin de sorun yaşadığı aktarıldı.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

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