Ukrayna, Rus kuklası Kadirov'un peşine SİHA taktı! Konumuyla ilgili istihbarat geldi

YENİ AKİT/ANKARA

Rusya’nın Ukrayna işgaline destek amacıyla bölgeye asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov, tepeden tırnağa silahlanarak Kiev’in dışındaki Çeçen birliğine komuta etmeye başladı. Kiev yakınlarındaki Çeçen askeri karargahına gelerek askerlerle görüşen Kadirov’un, zaferin yakın olduğuna dair askerlerle konuşmasına dair video görüntüleri, Ukrayna istihbarat birimleri tarafından yakından incelenmeye başlandı.

Yeri tespit edildiği anda SİHA’larla vurulacak!

Gelen bilgiye göre, Ukrayna istihbarat birimleri, Kadirov’un yerini tespit etmek için hummalı bir çalışma başlatırken, yerinin tespit edilmesiyle birlikte füze ya da SİHA saldırısıyla öldürülmesi için harekete geçileceği belirtiliyor. Kadirov’un, Kiev yakınlarındaki Zaprudnu köyündeki karargahta olduğu yönünde bilgileri teyit etmeye çalışan Ukrayna istihbaratı, Çeçenistan liderinin tam yerinin tespit edilmesi için çabalarını yoğunlaştırdı.