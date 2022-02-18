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Dünya Ukrayna krizi fırsata çevrildi! 250 adet tank satışına onay
Dünya

Ukrayna krizi fırsata çevrildi! 250 adet tank satışına onay

Rusya-Ukrayna krizi tırmanırken ABD'den kritik bir savunma sanayi hamlesi geldi. Washington yönetimi, Ukrayna'ya komşu Orta Avrupa ülkesi Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde 250 Abrams tankının satışına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 23:13:00 - 2022-02-18 23:14:25
Ukrayna krizi fırsata çevrildi! 250 adet tank satışına onay

 

 

Ukrayna krizi tırmanmaya devam ederken ABD yönetimi, Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde 250 Abrams tankının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 250 Abrams tankının Polonya'ya satışına onay verdiğini Kongre'ye bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, 250 tankın yanı sıra ilgili ekipmanların da satışa dahil olduğu bildirildi.

Ukrayna krizi devam ederken dikkat çeken hamle

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin büyümeye devam ettiği süreçte yapılan tank satışı dikkati çekerken, Polonya ziyaretinde satışı değerlendiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise söz konusu satışın iki ülke arasındaki iş birliğini artıracağını ifade etti.

 

 

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