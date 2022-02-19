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Dünya Ukrayna kanalı karıştı! Milletvekili Putin'i destekleyince...
Dünya

Ukrayna kanalı karıştı! Milletvekili Putin'i destekleyince...

Ukrayna ile Rusya savaşın eşiğindeyken, bir televizyon programına katılan Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili Nestor Shufrych, Putin'i savununca gazeteci Yuriy Butusov'dan tokat yedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 11:31:00 -

Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır gerginliği günden güne artarkan, işgal iddiaları da gelişmeleri sıcak tutuyor.

Sınırda artan gerilim, Ukrayna televizyonlarında da gazetecilerin ve siyasilerin tartıştığı programlara konu oluyor.

18 Şubat'ta yapılan bir televizyon programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı.

Gazeteci tokat attı attı

Gazeteci Butusov, milletvekiline Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle bir anda tokat attı.

Tüm Ukraynalıların Rusya'ya karşı sorumlu olduğunu belirten gazeteci Butusov'un milletvekiline attığı tokadın ardından ikili kavgasını yerde sürdürdü. Gazeteci ve milletvekili, yerde birbirini yumruklamaya devam etti.

Eski başbakan ve cumhurbaşkanı izledi

Stüdyodaki kavga canlı yayınlanmaya devam ederken, kavgayı o esnada canlı bağlantıda olan eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun da anbean izlediği görüldü.

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