Ukrayna Fransa'ya izin vermedi
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 elemelerine kötü bir başlangıç yaptı. Ukrayna ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçında Fransa sahasında Ukrayna ile yenişemedi. 19. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçen Fransa soyunma odasına üstün girdi. 57. dakikada ise Presnel Kimpembe'nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Finlandiya ile Bosna Hersek yenişemedi
Grubun diğer maçı 4 gole sahne olurken kazanan çıkmadı. Finlandiya evinde Bosna Hersek ile 2-2 berabere kaldı.
Finlandiya'nın golleri 58. ve 77. dakikalarda Teemu Pukki kaydetti. Bosna Hersek'in golleri ise 55. dakikada Miralem Pjanic ve 84. dakikada Miroslav Stevanovic'ten geldi.
Kazakistan grupta haftayı bay geçti.