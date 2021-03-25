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Spor Ukrayna Fransa'ya izin vermedi
Spor

Ukrayna Fransa'ya izin vermedi

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 elemelerine kötü bir başlangıç yaptı. Ukrayna ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 02:42:00 -
Ukrayna Fransa'ya izin vermedi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçında Fransa sahasında Ukrayna ile yenişemedi. 19. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçen Fransa soyunma odasına üstün girdi. 57. dakikada ise Presnel Kimpembe'nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Finlandiya ile Bosna Hersek yenişemedi

Grubun diğer maçı 4 gole sahne olurken kazanan çıkmadı. Finlandiya evinde Bosna Hersek ile 2-2 berabere kaldı.

Finlandiya'nın golleri 58. ve 77. dakikalarda Teemu Pukki kaydetti. Bosna Hersek'in golleri ise 55. dakikada Miralem Pjanic ve 84. dakikada Miroslav Stevanovic'ten geldi.

Kazakistan grupta haftayı bay geçti.

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