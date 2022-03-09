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Dünya Ukrayna duyurdu! Tamamen kesildi
Dünya

Ukrayna duyurdu! Tamamen kesildi

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 18:05:00 -
Ukrayna duyurdu! Tamamen kesildi

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini açıkladı.

Şirketin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Rus işgalcilerin düşmanca eylemleri sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi." ifadesi kullanıldı.

Bölgede devam eden saldırılar nedeniyle santralde güç kaynağının yeniden başlatılması için onarım çalışmalarının imkansız hale geldiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna tarafından durumun izlendiği ve tüm süreçler hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Onarım çalışmaları için izin istemi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, "Uluslararası toplumu, Rusya’dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." ifadesine yer verildi.

Çernobil’deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin’in barbarca savaşı tüm Avrupa’yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat’ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu bildirilmişti.

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Yorumlar

All seeing eye

Allah belalarını …. allahın toprağını fetih ediyorlar akılları sıra.
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