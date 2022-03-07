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Dünya Ukrayna duyurdu: 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ukrayna duyurdu: 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna, Rusya’nın Vinnıtsya askeri havaalanına düzenlediği saldırıda 5’i sivil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 14:08:00 -
Ukrayna duyurdu: 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Vinnıtsya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Mart saat 07.00 itibarıyla Vinnıtsya havaalanı enkazı altında kalan 6 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altından çıkarılan 9 cesedin ise 5’inin sivillere ait olduğu ifade edilerek, enkaz altında bir kişiyi daha arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Vinnıtsya askeri havaalanına Rusya’nın 8 füze saldırısı yapması sonucu havaalanının tahrip edildiğini açıklamıştı.

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