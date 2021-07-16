Ukrayna Donanması ilk SİHA'larına kavuştu

2020 yılı sonunda Türkiye’ye MİLGEM ADA Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 tipi SİHA siparişinde bulunan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ilk Bayraktar TB2 SİHA’larını teslim aldı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alexei Neizhpapa, Baykar Savunma tarafından Ukrayna Donanması için üretilen SİHA’ların 2021 yılı sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından yapılan açıklamada "İlk Bayraktar TB2 SİHA kompleksinin Donanmamıza sevkiyatı gerçekleşti. Nihai kabul testlerini icra ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili olarak Amiral Neizhpapa tarafından Ukrinform’a yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 insansız kompleksinin 2021 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Sadece insansız hava araçları değil; Azak ve Karadeniz operasyon bölgelerinde bir dizi kritik görevi yerine getirmek için kullanılacak tam teşekküllü bir sistem alacağız" ifadelerine yer verilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Ukraynalı S/İHA operatörlerinin eğitimlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek Ukrayna Donanmasına ait Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yakın gelecekte gerçekleşmesini beklediklerini kaydetmişti.

Bayraktar TB2 SİHA teslimatı hakkında Ukrayna Donanması tarafından yapılan açıklamada kazanılan kabiliyetler ise şöyle sıralandı:

Karadeniz ve Azak Denizi’nin kıyı ve su alanlarının etkin olarak gözetlenmesi.

Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Mironyuk, Bayraktar TB2 SİHA’ların teslimatının takvimin öncesinde gerçekleştiğini belirtti. Mıkolayiv şehri yakınlarındaki hava üssünde günlerdir kabul testlerinin devam ettiğini kaydeden Mironyuk, testler sırasında maksimum irtifaya devamlı tırmanış ve faydalı yükün kontrolü gibi faaliyetlerin icra edildiğini not etti.

Hava Kuvvetlerinin ardından Deniz Kuvvetlerine de teslimatları başlayan Bayraktar TB2’ler Ukrayna Donanmasına ait 10. Deniz Hava Tugay’ında konuşlanacak.

Bayraktar TB2 teslimatları genellikle partiler halinde yapılıyor. Ukrayna medyası tarafından paylaşılan fotoğraflar göz önüne alındığında kuyruk numaraları 72, 73, 74 ve 76 olan dört adet TB2’nin teslim edildiği kesin olarak söylenebilir ancak bir sistemde toplamda 6 adet TB2’nin bulunduğunu not etmekte fayda var. Ukrayna’nın ilk parti sevkiyat kapsamında toplamda 6 adet TB2 teslim almış olması oldukça yüksek bir ihtimal.

Üç pervaneli motor ve WESCAM MX-15D

Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2’lerin motorlarının üç pervaneli (palli) olduğu ve kamera sistemi olarak da WESCAM üretimi MX-15D EO/IR hedefleme sisteminin kullanıldığı gözlemlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında TB2’nin pervanelerinin Almanya tarafından satışının durdurulduğunu, pervaneler yerli olarak üretilince "Bizden alın indirim de yapalım" dendiğini aktarmıştı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin teslim aldığı TB2’ler iki pervaneye sahipti fakat Ukrayna Donanmasının TB2’leri üç pervaneli olarak sahaya çıktı. Azerbaycan’a ihraç edilen TB2’lerde de üç pervaneli motor mevcuttu.

Nitekim Kanada’nın uyguladığı WESCAM ambargosuna rağmen Ukrayna SİHA’larında WESCAM sensörlerininin kullanılmaya devam edilmesi de dikkat çekti. Aynı şekilde Polonya’ya ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA’larda da MX-15D sensörleri kullanılmaya devam edilecek. Kanada’nın son kullanıcı Türkiye Cumhuriyeti olmadığı taktirde WESCAM’a ihraç lisansı vermekte zorluk çıkartmadığı anlaşılıyor.

Ukrayna’nın TB2 alımı

Ukrayna Donanması’nın, Bayraktar TB2 SİHA’ların yanında çok sayıda Roketsan üretimi MAM-L mühimmatı teslim alacağı tahmin ediliyor. Daha önce de Ukrayna Hava Kuvvetleri, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yüksek miktarda MAM-L mühimmat tedarik etmişti. Ukrayna, 40 adetten fazla SİHA daha tedarik etmeyi amaçlıyor.

Ukrayna Donanmasının teslim alacağı TB2’lerin daha uzun kontrol menzili gibi geliştirilmiş özelliklere sahip olacağı da biliniyor.

Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı Ukrspecexport, Baykar Savunma ile 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), iki kontrol istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat tedarikiyle ilgili 69 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayı 2019 Ocak ayında imzalamış, Baykar Savunma ise sadece 2 ay içerisinde teslimatları gerçekleştirmişti.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA; Türkiye, Katar, Ukrayna, Libya ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bayraktar TB2, özellikle Libya, Suriye ve Karabağ’daki muharebelerde gösterdiği başarılarla dünyaya namını saldı.

Bayraktar TB2 SİHA, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır.

SavunmaSanayiST