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Kilis adeta kum fırtınasına teslim oldu: Suriye’den gelen toz kenti kâbus gibi kapladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kilis adeta kum fırtınasına teslim oldu: Suriye’den gelen toz kenti kâbus gibi kapladı!

Kilis’te güney yönlü kuvvetli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden süzülen yoğun toz taşınımı kenti adeta nefessiz bıraktı.

#1
Foto - Kilis adeta kum fırtınasına teslim oldu: Suriye’den gelen toz kenti kâbus gibi kapladı!

Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle kent merkezinde yoğun şekilde etkili olurken, görüş mesafesi düştü.

#2
Foto - Kilis adeta kum fırtınasına teslim oldu: Suriye’den gelen toz kenti kâbus gibi kapladı!

Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor.

#3
Foto - Kilis adeta kum fırtınasına teslim oldu: Suriye’den gelen toz kenti kâbus gibi kapladı!

Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor.

#4
Foto - Kilis adeta kum fırtınasına teslim oldu: Suriye’den gelen toz kenti kâbus gibi kapladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kilis'te toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

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