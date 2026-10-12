Kilis adeta kum fırtınasına teslim oldu: Suriye’den gelen toz kenti kâbus gibi kapladı!
Kilis’te güney yönlü kuvvetli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden süzülen yoğun toz taşınımı kenti adeta nefessiz bıraktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kilis’te güney yönlü kuvvetli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden süzülen yoğun toz taşınımı kenti adeta nefessiz bıraktı.
Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle kent merkezinde yoğun şekilde etkili olurken, görüş mesafesi düştü.
Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor.
Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kilis'te toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
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