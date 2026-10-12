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Gündem Son Dakika… PKK, Irak’ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
Gündem

Son Dakika… PKK, Irak’ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Son Dakika… PKK, Irak’ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları: PKK/KCK, Irak'n kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur.

Ayrıntılar gelecek…

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