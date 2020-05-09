Ukrayna, 13 ülkeden 3 bine yakın vatandaşını tahliye etti

Ukrayna, korona virüs kapsamında gerçekleştirdiği tahliye operasyonunda 13 ülkeden 3 bine yakın vatandaşını tahliye etti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle ülkelerin kendi vatandaşlarını bulundukları yerden tahliye etme operasyonları sürüyor. Ukrayna hükümetinin aldığı kararla, 3-9 Mayıs tarihleri arasında büyük bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan bu operasyonla ABD, Portekiz, Fransa, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Almanya, Kazakistan, Kanada, İsveç, Hindistan, Hollanda ve Mısır’dan 3 bine yakın Ukrayna vatandaşı tahliye edilerek yurda getirildi. Getirilen vatandaşlar 14 gün boyunca ev karantinasında kalacaklar. Ukrayna hükümeti tarafından oluşturulan bir mobil uygulama ile, vatandaşlar telefon programı üzerinden sürekli takip edilecek ve ev karantinasına aykırı hareket edenlere cezai yaptırım uygulanacak.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vakası 14 bin 710’a, can kaybı 375’e ve iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 706’ya yükseldi.