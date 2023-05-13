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Spor Uğurcan Çakır İngiltere yolcusu! Dev kulüp talip oldu
Spor

Uğurcan Çakır İngiltere yolcusu! Dev kulüp talip oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-13 19:09:00 -
Uğurcan Çakır İngiltere yolcusu! Dev kulüp talip oldu

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a İngiliz devi Liverpool, talip oldu.

Geçtiğimiz sezon uzun yıllar hasretini çektiği şampiyonluk özlemine son veren Trabzonspor'da başarının mimarlarından olan Uğurcan Çakır, Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. Başarılı file bekçisi bu sezon sonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Maddi kaynak arayışında olan Bordo-mavili yönetim de iyi bir teklif gelmesi halinde transferde kolaylık sağlayacak.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Sezon sonu Caoimhin Kelleher ile yollarını ayırmayı planlayan Liverpool, gündemine Uğurcan Çakır'ı aldı. Milli kalecinin transferi için oldukça istekli olan Ada devi, bordo-mavili kulüple temasa geçerek görüşme yapacak.

Yazıcı'dan sonra ilk olacak

Trabzonspor, güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Uğurcan Çakır için en az 15 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Uğurcan Çakır, 4 yıl önce Lille'e 18.5 Milyon Euro bonservisle transfer olan Yusuf Yazıcı'nın ardından kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak.

Bu sezonki performansı

Milli kaleci, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatmayı başaran 27 yaşındaki file bekçisi kalesinde gördüğü 58 gole ise engel olamadı.

Akşam
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