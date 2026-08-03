  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Suç örgütleriyle mücadele tam gaz! İçeride de dışarıda da nefes aldırmayacağız Tüm zamanların en yükseği gerçekleşti İhracatta rekor üstüne rekor YP’li Bulut siyaseti çok yanlış anlamış: Mal varlığı özel hayatıymış AK Parti’den gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap Çürümüş zihniyetin temsilcisi “Çakma komiser”in ifadesindeki detaylar tam bomba! Etimkent'te neler dönmüş neler! Bakan Kacır çok önemli diyerek açıkladı Hedef 2 yılda 5 milyon kişi Belediyeyi arpalığa çevirmiş! Çakma komiser Etimesgut’u yemiş! Enflasyon verileri açıklandı Bu kez mikrofonu bantlamayı unuttular! Trolleri semirtme ağı ifşa oldu Kuyruk acısının sebebi anlaşıldı! Kadir Mısıroğlu'na sataşan Simge de 'ahbap' çıktı
Gündem Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek, Mumcu Ailesi ile görüşecek
Gündem

Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek, Mumcu Ailesi ile görüşecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek, Mumcu Ailesi ile görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

MUMCU AİLESİ RANDEVU İSTEMİŞTİ

Mumcu'nun ailesi, suikasta ilişkin yargı süreci ve adalet taleplerine ilişkin yazılı açıklama yapmış ve Gürlek'ten randevu istemişti.

İlgili açıklamada "Yargılaması süren bir dosyanın mahkeme dışında hangi gerekçeyle incelendiğinin açıklanmasını, Adalet Bakanı'ndan talep edilen randevunun gecikmeden verilmesini ve müvekkillerimizin endişelerinin doğrudan dinlenerek giderilmesini bekliyoruz. Adalet Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanlığı'nı, Oğuz Demir'in yakalanması için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz" denilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23