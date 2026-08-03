Temmuzda zam ve indirim şampiyonları belli oldu! İşte fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamında fiyatı en fazla artan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıkladı.

Verilere göre, temmuz ayında sağlık hizmetlerinden sebzeye kadar birçok kalemde dikkat çeken fiyat değişimleri yaşandı.

En yüksek artış sağlık hizmetlerinde

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün grubu yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler oldu.

Bu kalemi sırasıyla şu ürün ve hizmetler takip etti:

Taze veya soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.): %25,87

Yumrulu sebzeler: %21,63

Domates, biber, salatalık ve kabak gibi taze sebzeler: %14,53

Tanısal görüntüleme ve tıbbi laboratuvar hizmetleri: %12,34

Sürücüsüz araç kiralama hizmetleri: %10,94

Çay ve demlenerek hazırlanan bitkisel ürünler: %9,96

Yurt içi hava yolu yolcu taşımacılığı: %9,07

En fazla taze meyveler ucuzladı

Temmuz ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 20,44 ile taze diğer meyveler oldu.

Fiyatı düşen diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Taze turunçgiller: %12,97

Taze hurma, incir ve tropikal meyveler: %11,76

Yumurta: %10,99

Yeşil yapraklı ve saplı sebzeler: %10,29

Kadın ve kız çocuk giysileri: %5,38

Diğer giyim eşyaları: %3,82

Erkek ve erkek çocuk giysileri: %3,66

Diğer sütler ve krema: %3,10

Bitkisel sıvı yağlar: %3,07

Makarna, erişte ve benzeri ürünler: %2,98

Bebek giysileri (0-2 yaş): %2,90

Gıda ve sağlık kalemleri öne çıktı

TÜİK verileri, temmuz ayında özellikle sağlık hizmetleri ile bazı sebze gruplarında yüksek fiyat artışlarının yaşandığını ortaya koyarken, mevsimsel etkilerin de katkısıyla taze meyve, yumurta ve bazı gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyat düşüşleri görüldü.