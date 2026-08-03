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Gündem YP’li Bulut siyaseti çok yanlış anlamış: Mal varlığı özel hayatıymış
Gündem

YP’li Bulut siyaseti çok yanlış anlamış: Mal varlığı özel hayatıymış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP’de iken fondaş medya ve sosyal medya trollerine CHP’nin kasasından 775 milyon Lira verdiği belirtilen Burhanettin Bulut’un rahatlığı 'evlere şenlik' dedirtti.

Özgür Özel ile birlikte CHP’den ayrılarak Yeni Parti kurucuları arasında yer alan Burhanettin Bulut, “Şule Aydın ile Tatava yok” isimli programda hakkındaki iddialara ilginç cevaplar verdi.

 

“YA BENİM BU ÖZEL HAYATIM KİMİ NE İLGİLENDİRİR?”

Şule Aydın’ın “68 milyona çocuğunuzun Adana’da bir dükkan aldığı doğru mu?” sorusuna Burhanettin Bulut: “İş yerlerimiz var epey bir iş yerimiz var. Ben zaten ekonomik durumu olan birisiyim ama böyle bir iş yeri de alınmadı. Mesela bir milletvekili arkadaşımızla ilgili mal varlığını açıklasın, mal varlığını açıklasın. Açıklıyor sonra diyorlar ki vay bu kadar parası varmış vay şunu varmış. Ya benim bu özel hayatım kimi ne ilgilendirir? Allah rıza için biri de belgeyi göstersin. Son zamanlarda sarı zarf iddiaları var gazetecilere verilen sarı zarflar, biriniz de çıkın ‘Ben duydum, gördüm’ desin. Duydum gördüm bile yok ama sarı zarfları eleştiriyorlar” diye karşılık verdi.

 

ŞULE AYDIN SİYASETİN KURALINI HATIRLATMAK ZORUNDA KALDI

Bu cevaptan tatmin olmayan Şule Aydın ise; “Siyasete girmeden önce Burhanettin Bulut'un mal varlığıyla siyasete girdikten sonraki mal varlığı arasında bir değişim varsa bunu beyan etmek, bu kamuoyunu ilgilendirmez mi yakından? Bu özel hayat olarak algılanabilir mi?” dedi.
Bulut, Şule Aydın’ın bu çıkışına ise “Özel hayat değil tabi” diyerek kendi sözlerini düzeltti

 

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Yorumlar

askan

merak ediyorum sizin gibi üçkağıtçı arsız hırsızları aleviler daha ne kadar sırtlarında taşıyacak

kardeş

Yani sen siyasete atılacaksın. Hırsızlık ,yolsuzluk ,makamında taciz, tecavüz yapacaksın benim param benim şeyim mi diyeceksin. Hangi ülke hangi millet seni böyle kabul ediyorsa oraya defol git.
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