YP’li Bulut siyaseti çok yanlış anlamış: Mal varlığı özel hayatıymış

Özgür Özel ile birlikte CHP’den ayrılarak Yeni Parti kurucuları arasında yer alan Burhanettin Bulut, “Şule Aydın ile Tatava yok” isimli programda hakkındaki iddialara ilginç cevaplar verdi.

“YA BENİM BU ÖZEL HAYATIM KİMİ NE İLGİLENDİRİR?”

Şule Aydın’ın “68 milyona çocuğunuzun Adana’da bir dükkan aldığı doğru mu?” sorusuna Burhanettin Bulut: “İş yerlerimiz var epey bir iş yerimiz var. Ben zaten ekonomik durumu olan birisiyim ama böyle bir iş yeri de alınmadı. Mesela bir milletvekili arkadaşımızla ilgili mal varlığını açıklasın, mal varlığını açıklasın. Açıklıyor sonra diyorlar ki vay bu kadar parası varmış vay şunu varmış. Ya benim bu özel hayatım kimi ne ilgilendirir? Allah rıza için biri de belgeyi göstersin. Son zamanlarda sarı zarf iddiaları var gazetecilere verilen sarı zarflar, biriniz de çıkın ‘Ben duydum, gördüm’ desin. Duydum gördüm bile yok ama sarı zarfları eleştiriyorlar” diye karşılık verdi.

ŞULE AYDIN SİYASETİN KURALINI HATIRLATMAK ZORUNDA KALDI

Bu cevaptan tatmin olmayan Şule Aydın ise; “Siyasete girmeden önce Burhanettin Bulut'un mal varlığıyla siyasete girdikten sonraki mal varlığı arasında bir değişim varsa bunu beyan etmek, bu kamuoyunu ilgilendirmez mi yakından? Bu özel hayat olarak algılanabilir mi?” dedi.

Bulut, Şule Aydın’ın bu çıkışına ise “Özel hayat değil tabi” diyerek kendi sözlerini düzeltti