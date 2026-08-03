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Gündem Bakan Fidan, Körfez diplomasisini sürdürüyor: Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü
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Bakan Fidan, Körfez diplomasisini sürdürüyor: Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü

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Bakan Fidan, Körfez diplomasisini sürdürüyor: Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri detaylıca değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile bölgedeki son durumu ele aldı.

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