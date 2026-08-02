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Dünya Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!
Dünya

Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!

Yeniakit Publisher
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Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!

Küba'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle başkent Havana ile ülkenin batısındaki beş eyalete elektrik verilemiyor.

Küba'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle başkent Havana ile ülkenin batısındaki beş eyalete elektrik verilemiyor.

Küba devlet elektrik şirketi UNE, ülkenin elektrik şebekesinde meydana gelen son arıza nedeniyle başkent Havana ve ülkenin batısındaki diğer bölgelerin cumartesi günü karanlığa gömüldüğünü duyurdu.

UNE tarafından yapılan açıklamada, elektrik şebekesinde yaşanan "kısmi çökme" nedeniyle 15 eyaletten beşine elektrik verilemediği bildirildi.

UNE, yakıt eksikliğinin ulusal şebekeyi kesintilere karşı daha hassas hale getirdiğini ve genellikle dizel yakıtla çalışan acil durum jeneratörlerinin kullanımını neredeyse imkânsız kıldığını belirtti.

Son haftalarda 9,4 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik kesintileri Havana'da 30 saati aşarken, ülkenin diğer bölgelerinde günlerce sürdü.

 

2026 yılının başından bu yana Küba'da üçü temmuz ayında 10 günlük bir zaman dilimi içinde olmak üzere beş kez ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı.

2024 sonundan bu yana ise bu şekilde toplam 10 genel elektrik kesintisi kaydedildi.

Kübalılar, günlük yaşamın sürekli aksamasından giderek daha fazla yorulduklarını ifade ediyor.

Havana yönetimi elektrik şebekesinin kötü durumundan Washington'ın cezalandırıcı önlemlerini sorumlu tutarken, ABD tarafı ise sorumluluğun Küba hükümetinde ve ekonominin kötü yönetiminde olduğunu savunuyor.

Ulusal şebekenin belkemiğini oluşturan yedekli yedi termik santralin tamamı 40 yıldan uzun süredir faaliyette bulunuyor ve çeşitli düzeylerde zarar görmüş durumda.

Washington ile Havana arasındaki ilişkiler, yıl başından bu yana ve özellikle ABD güçlerinin ocak ayı başlarında Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu Karakas'tan kaçırarak federal suçlamalarla yargılanmak üzere ABD'ye götürmesinden bu yana gergin seyrediyor.

 

Washington, yalnızca 100 bin ton ham petrol taşıyan ve mart ayında gelen tek bir Rus tankerinin ulaşımına izin verdi. Söz konusu rezervler o tarihten bu yana tükendi.

Trump yönetimi petrol ablukasına ek olarak Küba devlet şirketlerine yönelik yaptırımları artırdı ve bu durum birçok yabancı şirketin ülkedeki faaliyetlerini askıya almasına yol açtı.

ABD ayrıca, hayatını kaybeden lider Fidel Castro'nun kardeşi olan eski devlet başkanı Raul Castro hakkında, üç on yıl önce iki sivil uçağın düşürülmesi olayıyla ilgili olarak iddianame düzenledi.

Haziran ayı sonlarında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, aylardır süren ikili görüşmelerde "hiçbir ilerleme" kaydedilemediğini söyledi.

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