Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemde sıcaklığını koruyor. Tugay, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye de katılım sağlamayarak bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Meclis üyeleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda transfer sorularına cevap veren Tugay, "Bağımsız olarak kalmak hizmetlerin kente gelmesi demek. Ankara ziyaretinden bile karlı döndüm. Özel'in telefonunu açmadım. Yeni Parti’ye geçmem mümkün değil. Genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var. CHP’nin hali ortada duruyor." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bağımsız olduktan sonra AK Parti'ye geçişi ile ilgili iddialar gündemde büyük ses getirmişti.

Tugay'ın çeşitli söylemlerle defalarca reddettiği transfer konusundaki çalışmalar ise devam ediyor. Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti'ye uzak duran Başkan Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararıyla geri gelmesine de tepki göstermişti. Başkan Tugay tartışmaların gölgesinde CHP'li meclis üyeleri ve meclis komisyon başkanlarıyla görüşme yaptı.

'BAĞIMSIZLIK' VURGUSU YAPTI

Toplantının ana gündem maddesi ise belirlenecek yol haritası, mecliste ne yapılacağı, nasıl bir tutum sergileneceği gibi konular oldu. Tugay meclis üyelerine "bağımsızlık" vurgusu yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan meclis üyelerine parti değiştirmek, istifa etmek gibi eylemler yerine bağımsız kalmalarını önerdi.

"ÖZGÜR ÖZEL ARADI AÇMADIM"

Toplantıda CHP'den istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edeceğinin altını çizen Tugay, "Beni bu süreçte arayanlar oldu. Kemal bey de Özgür Özel de iletişim kurmak istedi. Ben her ikisinin de aramalarına cevap vermedim. Özgür Özel de telefonla aradı ama açmadım. Açsam ne diyeceğim, ne cevap vereceğim. Onunla ne konuşacağım ki" dedi.

BAKAN KURUM İLE GÖRÜŞMESİNİ DE ANLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre Cemil Tugay toplantıda Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunurken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yaptığı ziyareti de anlattı. Tugay, "Ankara ziyaretinde önemli konuları konuştuk. Karabağlar kentsel dönüşümü için gittim ama orada birkaç konu daha söyledim. Hemen çalışmalar başladı. Daha makamdan ayrılmadan iki, üç mevzu çözüldü. Bağımsız olarak kalmak İzmir'e hizmet gelmesi demek. Ben bu alanda, bir yere gitmeden kalmanın hizmetleri getireceğine inanıyorum. Bağımsız olarak projelerin ilerletileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ'YE GEÇMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Sızan bilgilere göre Başkan Tugay, toplantıda şunları da söyledi:

"İller Bankası'ndan 3 milyar TL'lik kredi için onay alacağız. Kentsel dönüşüm ve birçok konu çözülecek. Yeni Parti'ye geçmem mümkün değil. CHP'nin hali ortada duruyor. Bağımsızlık demek hizmetlerin ilerlemesi demektir. Belediye zaten yüzde 70-80 oranında başkanın iradesi, kararları ile yönetilir. Gerisi meclis ve komisyondur. Bürokratlar da işlerini yapar."

ÖZEL'İN ETRAFINDA SIKINTILI İNSANLAR VAR

Transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını da belirten Tugay "Yeni Parti'nin halini görüyorsunuz. Genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var. Ben bu adamlarla tartıştığım halde belediyeye bile sokmuyorum" diye konuştu.