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İnceleme sonrası ortaya çıktı: Yiyenin kolesterolü pat diye düşüyor! Bu bitki (LDL) seviyelerinde dengelemeye yardımcı

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Giriş Tarihi:

İnceleme sonrası ortaya çıktı: Yiyenin kolesterolü pat diye düşüyor! Bu bitki (LDL) seviyelerinde dengelemeye yardımcı

Sağlık dünyası yaptılan incelemeler sonrası araştırmalarda, günlük 28 ila 56 gram düzenli ceviz tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerinde yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş gösterdiğini ortaya çıkardı. içerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde kolesterol dengesine katkı sağlayabilir. Uzmanlar, dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

#1
Foto - İnceleme sonrası ortaya çıktı: Yiyenin kolesterolü pat diye düşüyor! Bu bitki (LDL) seviyelerinde dengelemeye yardımcı

Sağlık dünyası yaptığı incelemeler, bilimsel araştırmalarda günlük 28 ila 56 gram düzenli ceviz tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerinde yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş gösterdiğini ortaya çıkardı.

#2
Foto - İnceleme sonrası ortaya çıktı: Yiyenin kolesterolü pat diye düşüyor! Bu bitki (LDL) seviyelerinde dengelemeye yardımcı

Düzenli ceviz tüketimi, içerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde kolesterol dengesine katkı sağlayabilir. Uzmanlar, dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre ceviz; omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidan bileşenler bakımından zengin yapısıyla kolesterol dengesinin korunmasına katkı sağlayabiliyor.

#3
Foto - İnceleme sonrası ortaya çıktı: Yiyenin kolesterolü pat diye düşüyor! Bu bitki (LDL) seviyelerinde dengelemeye yardımcı

Yapılan araştırmalarda günlük yaklaşık 28 ila 56 gram ceviz tüketiminin LDL (kötü kolesterol) seviyelerinde düşüş sağlayabildiği belirtiliyor. Cevizin içerdiği alfa-linolenik asit (ALA), lif ve antioksidanlar sayesinde damar sağlığını desteklediği, iyi kolesterol (HDL) seviyelerinin korunmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Bebekleri biberonla uyutmak süt dişlerini çürütebilir Ayrıca bağırsak sağlığını destekleyen yapısı sayesinde kolesterol metabolizmasına da olumlu katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. ﻿Farklı yıllarda yapılan araştırmalar düzenli ceviz tüketiminin beyin ve kalp sağlığından kan şekeri kontrolüne kadar birçok alanda olumlu etkiler sağlayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, cevizin sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Yüksek kolesterol tedavisinde tek başına herhangi bir besinin yeterli olmayacağı, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve gerektiğinde hekim önerisiyle uygulanan tedavinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

#4
Foto - İnceleme sonrası ortaya çıktı: Yiyenin kolesterolü pat diye düşüyor! Bu bitki (LDL) seviyelerinde dengelemeye yardımcı

Ceviz içerdiği omega-3 yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve sağlıklı yağlar sayesinde sağlıklı beslenmenin öne çıkan besinleri arasında yer alıyor. Son yıllarda gerçekleştirilen çeşitli bilimsel araştırmalar, düzenli ceviz tüketiminin farklı sağlık alanlarında olumlu etkiler sağlayabileceğine işaret ediyor. 2017 ile 2019 yılları arasında yayımlanan çalışmalar; cevizin beyin fonksiyonları, kalp sağlığı, kan şekeri dengesi, iltihaplanma ve bazı kanser türleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Araştırmaların ortak sonucu, cevizin dengeli tüketildiğinde sağlık açısından önemli katkılar sunabileceğini ortaya koyuyor. BEYİN SAĞLIĞINA SON DERECE FAYDALI 2018 yılında California Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde, ceviz tüketiminin beyin sağlığını desteklediği ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği belirlendi. Araştırmada, cevizin içerdiği omega-3 yağ asitlerinin özellikle ileri yaştaki bireylerde beyin fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağladığı tespit edildi. KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR Kalp sağlığını konu alan 2019 tarihli bir araştırmada, cevizin içerdiği sağlıklı yağların kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu ve kalp hastalıkları riskini azalttığı ortaya konuldu. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen çalışmada ise haftada en az üç kez ceviz tüketen bireylerde kalp ve damar hastalıkları riskinin yüzde 30 oranında azaldığı tespit edildi. KANSER VE KAN ŞEKERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2017 yılında Teksas Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, cevizin içerdiği polifenoller ve antioksidanların kanser hücrelerinin büyümesini engellediği, özellikle meme kanseri hücrelerinin gelişimini yavaşlatmada etkili olduğu gözlemlendi. İspanya'daki Complutense Üniversitesi tarafından yapılan geniş kapsamlı meta-analizlerde ise ceviz tüketiminin tip 2 diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceği belirlendi. Uzmanlar, cevizin içerdiği lif ve sağlıklı yağların insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri düzeylerinin iyileşmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti. İNFLAMASYON VE KİLO KONTROLÜNE KATKI SAĞLAYABİLİYOR Seul Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, ceviz tüketiminin vücuttaki inflamasyonun azalmasına ve obeziteyle mücadeleye katkı sağlayabileceği tespit edildi. Araştırmada, cevizin içerdiği alfa-linolenik asit ile diğer besin öğelerinin yağ birikimini azaltmaya ve iltihaplanmanın düşürülmesine yardımcı olduğu belirtildi. HER GÜN BİR AVUÇ CEVİZ TÜKETMENİN FAYDALARI Araştırmalarda elde edilen bulgulara göre, her gün bir avuç ceviz tüketmek; kalp sağlığını desteklemeye, beyin fonksiyonlarının korunmasına ve iltihaplanmanın azaltılmasına katkı sağlayabiliyor. Omega-3 yağ asitleri sayesinde kolesterol seviyelerinin dengelenmesine, kilo kontrolünün desteklenmesine, cilt sağlığının korunmasına ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak cevizin yüksek kalorili bir besin olması nedeniyle tüketim miktarında aşırıya kaçılmaması öneriliyor. Ceviz alerjisi bulunmayan bireyler için günlük bir avuç ceviz tüketiminin çeşitli sağlık faydaları sağlayabileceği ifade ediliyor. Uyarı: Ceviz tüketimi her birey için uygun olmayabilir. Cevize alerjisi olanlar, herhangi bir sağlık problemi bulunanlar ya da beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmayı planlayan kişilerin, limon kabuğunu düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmaları tavsiye edilir. Bu haberde yer alan bilgiler, bilimsel araştırmalarda paylaşılan bulgular esas alınarak hazırlanmıştır ve herhangi bir tedavi veya tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.

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