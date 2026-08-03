  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek: 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı! Mahkeme durdurdu kan emici Ben-Gvir kudurdu Kanı bozukların yanında timsah masum kalır Enflasyon verileri sonrası Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar İran, ABD’den yapılan açıklamaları yalanladı Saldırılar sürdükçe müzakere olmaz! Özgür’ün abdest şovu kısa sürdü: “Ben vakit namazı kılmam” Temmuzda zam ve indirim şampiyonları belli oldu! İşte fiyatı en çok artan ve düşen ürünler Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel reklamı New York'ta Times Square meydanında! Bağışların nereye gittiği belli oldu Yağma, adam kaçırma, mekan kurşunlama… Ne ararsan var! “Enç’ler çetesi”ne operasyon Bakan Çiftçi: Suç örgütleriyle mücadele tam gaz! İçeride de dışarıda da nefes aldırmayacağız
Gündem 'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi adım: 'Çerçeve Kanun Teklifi' Meclis'te imzaya açıldı
Gündem

'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi adım: 'Çerçeve Kanun Teklifi' Meclis'te imzaya açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi adım: 'Çerçeve Kanun Teklifi' Meclis'te imzaya açıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yayımladığı duyuruda, "Grup Başkanlığımızca Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır" ifadelerine yer vererek yasal düzenlemenin imzaya açıldığını duyurdu.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17.00'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor.

AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin en kritik aşamalarından biri olan yasal düzenleme için çalışmaları hızlandırdı.

TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi", meclis sunumu öncesinde AK Parti Grubu içerisinde imzaya açıldı.

Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi. Duyuruda, teklifin TBMM’deki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi.

SÜRECİN YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

Milletvekillerinin, hazırlanan kanun teklifini yarın saat 17.00'ye kadar imzalamaları gerekiyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.

Söz konusu "Çerçeve Kanun Teklifi"nin, terörle mücadeleden sosyal entegrasyona kadar geniş bir yelpazede hukuki güvenceler ve uygulama esaslarını içermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "menzile varmak üzereyiz" mesajıyla işaret ettiği sürecin en önemli ayağını oluşturan bu düzenleme ile Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılması hedefleniyor.

"Türkiye, şu anda dünyada kimsede olmayan çok etkin silahlar üretti. Bunu sadece birkaç kişi biliyor."
"Türkiye, şu anda dünyada kimsede olmayan çok etkin silahlar üretti. Bunu sadece birkaç kişi biliyor."

Gündem

"Türkiye, şu anda dünyada kimsede olmayan çok etkin silahlar üretti. Bunu sadece birkaç kişi biliyor."

Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"
Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"

Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"

Türkiye’deki STK’lardan Lübnan’a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım
Türkiye’deki STK’lardan Lübnan’a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım

Aktüel

Türkiye’deki STK’lardan Lübnan’a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek
"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek

Gündem

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek

Şirketten acil açıklama bekleniyor! İsrail Filistinlilerin evini Türkiye menşeli makinelerle yıktı
Şirketten acil açıklama bekleniyor! İsrail Filistinlilerin evini Türkiye menşeli makinelerle yıktı

Gündem

Şirketten acil açıklama bekleniyor! İsrail Filistinlilerin evini Türkiye menşeli makinelerle yıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23