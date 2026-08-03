Yağma, adam kaçırma, mekan kurşunlama… Ne ararsan var! “Enç’ler çetesi”ne operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde; örgütün, halen yurt dışında tutuklu bulunan ve kırmızı bültenle aranan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün adını ve bağlantılarını da kullanarak faaliyet gösterdiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

KARIŞTIKLARI SUÇLAR

Şüphelilerin; örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak mağdurları tehdit ettikleri, silahlı saldırılar düzenledikleri, kişilerin mal varlıklarını baskı ve cebir yoluyla ele geçirdikleri, iş yeri ve şirket ortaklıklarına müdahale ettikleri ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında uygulanan iletişimin denetlenmesi ve teknik takip tedbirleri ile kamera görüntüleri, MASAK verileri, Plaka Tanıma Sistemi ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin 18 ayrı eyleme karıştıklarına ilişkin bulgular elde edildi.

Örgüt mensuplarının, mağdurlardan miktarı henüz tam olarak belirlenemeyen paraları elden aldıkları, para transferlerinde birinci derece yakınlarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla maskeleme yöntemlerine başvurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak,

Örgüte yardım etmek ve örgüt adına faaliyette bulunmak,

Nitelikli yağma,

Şantaj ve tehdit,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak,

Mala zarar vermek,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

6136 sayılı Kanun’a muhalefet

suçlarını işledikleri yönündeki tespitler doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bu kapsamda, 11’i başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan şüpheliler dışındaki 36 örgüt mensubuna yönelik olarak 3 Ağustos 2026 tarihinde 38 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda;

4 adet 9 milimetre çapında tabanca,

184 adet tabanca fişeği,

11 adet tüfek,

100 adet kartuş,

Farklı kişiler adına düzenlenmiş çek ve senetler,

Bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde

ele geçirildi.

Soruşturmanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

ÖRGÜTÜN KARIŞTIĞI EYLEMLER

Savcılık kaynakları, örgütün karıştığı suç eylemlerine ilişkin şu bilgileri aktardılar:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütünün, örgütün korkutucu gücünden ve Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki algıdan yararlanarak farklı tarihlerde 18 ayrı eyleme karıştığına ilişkin bulgular elde edilmiştir.

Soruşturma kapsamında uygulanan teknik ve fiziki takip tedbirleri ile kamera görüntüleri, HTS ve PTS kayıtları, MASAK verileri, mesaj içerikleri ve müşteki beyanlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin karıştıkları değerlendirilen eylemler şöyledir:

1. ŞİRKET VE MAL VARLIKLARININ ELE GEÇİRİLMESİ

Örgüt mensuplarının, iki kişinin azmettirmesi üzerine bir müştekiyi tehdit ederek borçlandırdıkları, borçlarını ödeyemez hâle getirdikleri; ardından müştekiye ait şirketleri, gayrimenkulleri, araçları, çekleri ve nakit paraları örgütün kontrolüne geçirerek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilmiştir.

2 VE 3. İŞ YERLERİNİN KURŞUNLANMASI VE PARA TALEBİ

Bir müştekinin, yurt dışına kayıtlı telefon numaraları üzerinden B.B. liderliğindeki suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiği ve kendisinden para talep edildiği belirlenmiştir.

Müştekiye ait iki ayrı iş yerinin kurşunlandığı, mesaj kayıtlarından miktarı henüz belirlenemeyen bir paranın müştekiden alındığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

4, 5, 6 VE 7. İŞ İNSANI VE OĞLUNA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMLERİ

Bir tekstil firmasının sahibi ile oğlunun, yurt dışına kayıtlı telefon numaralarından tehdit edilerek kendilerinden para istendiği değerlendirilmiştir.

Örgüt tarafından üç silahlı şahsın farklı tarihlerde müştekinin oğlunun adresine gönderildiği; bu şahıslardan birinin eylem öncesinde yakalandığı, diğer iki şahsın ise hedefteki araca benzer başka bir aracı yanlışlıkla kurşunladığı belirlenmiştir. Şüphelilerden birinin daha sonra ikinci kez olay yeri çevresinde silahıyla yakalandığı tespit edilmiştir.

8. YURT DIŞI NUMARADAN TEHDİT VE PARA TALEBİ

Bir müştekinin, B.B. liderliğindeki suç örgütünün adı kullanılarak yurt dışına kayıtlı telefon numaralarından tehdit edildiği ve kendisinden para talep edildiği değerlendirilmiştir.

9. ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ZORLA ÇIKARMA

İki kişinin azmettirmesi üzerine bir müştekinin, örgütün korkutucu gücü kullanılarak tehdit edildiği; ortağı bulunduğu tekne imalat şirketinden çıkarıldığı ve 75 bin dolarının örgüt mensuplarınca alındığı yönünde bulgular elde edilmiştir.

10. OTOMOTİV ŞİRKETİNE YÖNELİK TEHDİT VE SALDIRI HAZIRLIĞI

Bir otomotiv şirketinin sahibinin, örgüt yöneticileri tarafından B.B. ve D.C. liderliğindeki suç örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülerek yurt dışı numaralar üzerinden tehdit edildiği ve kendisinden para talep edildiği belirlenmiştir.

Müştekinin iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmek amacıyla iki tetikçinin İstanbul’dan İzmir’e getirildiği; ayrıca baskı ve korkutma yoluyla müştekiden maddi menfaat sağlandığı değerlendirilmiştir.

11. OTEL SAHİBİNDEN 110 BİN DOLAR TALEP EDİLMESİ

Çeşme Alaçatı’da bulunan bir otelin sahibinden, oteli kiralayan kişinin azmettirmesi üzerine 110 bin dolar talep edildiği; paranın verilmemesi hâlinde müştekinin öldürülmekle tehdit edildiği belirlenmiştir.

Örgüt mensuplarının kalabalık bir grupla müştekiyle görüştüğü, örgütün korkutucu gücünü kullanarak baskı kurduğu ve kişiler arasındaki anlaşmazlığı çözme görüntüsü altında haksız kazanç sağlamaya çalıştığı değerlendirilmiştir.

12. İŞ YERİ ORTAĞININ ZORLA ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI

Bir fast food işletmesinin ortağının, başka bir kişinin azmettirmesi üzerine örgüt mensuplarınca tehdit edildiği, iş yeri ortaklığından zorla çıkarıldığı ve 600 bin lirasının alındığı yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

13. TAHSİL EDİLECEK ÇEKİN ZORLA ALINMASI

Bir akaryakıt şirketi sahibinin, dört kişinin azmettirmesi üzerine örgüt yöneticileri tarafından tehdit edildiği; müştekinin tahsil edeceği 2 milyon 500 bin lira tutarındaki çekin zorla elinden alınarak yırtıldığı değerlendirilmiştir.

14 VE 15. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ ÖRGÜT ÜYESİNİN KAÇIRILMASI

Örgüt lider ve yöneticilerinin planlı ve organize şekilde İzmir’den Bandırma’ya gittikleri; açık ceza infaz kurumunda bulunan bir örgüt üyesini farklı tarihlerde iki kez kaçırdıkları yönünde bulgular elde edilmiştir.

16. İKİ HÜKÜMLÜNÜN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDAN KAÇIRILMASI

Örgüt lider ve yöneticilerinin, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan iki örgüt üyesini planlı ve organize şekilde kaçırdıkları değerlendirilmiştir.

17. DAİRENİN ZORLA ELE GEÇİRİLMESİ

Bir müştekiye ait Seferihisar ilçesindeki dairenin, örgütün kalabalık ve korkutucu gücü kullanılarak tehdit yoluyla ele geçirildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

18. ANLAŞMAZLIK ÇÖZME GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA HAKSIZ KAZANÇ

Bir örgüt üyesinin azmettirmesi üzerine örgüt lideri ve yöneticilerinin, kişiler arasındaki anlaşmazlığa müdahil oldukları; müştekiyi örgütün korkutucu gücüyle sindirerek tehdit ve baskı altında tuttukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının müştekilerden haksız kazanç elde ettikleri, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin transferinde kendi hesapları yerine birinci derece yakınlarına ait banka hesaplarını kullandıkları ve para hareketlerinin izini kaybettirmeye yönelik maskeleme yöntemlerine başvurdukları tespit edilmiştir.