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Gündem Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel reklamı New York'ta Times Square meydanında! Bağışların nereye gittiği belli oldu
Gündem

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel reklamı New York'ta Times Square meydanında! Bağışların nereye gittiği belli oldu

Yeniakit Publisher
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin New York'un dünyaca ünlü Times Square meydanındaki dev LED ekranda yayınlanması tartışma başlattı. Reklamın hangi bütçeyle finanse edildiği, bağış gelirlerinin bu organizasyonda kullanılıp kullanılmadığı ve reklamın partiye nasıl bir katkı sağlayacağı soruları gündeme geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı reklamın New York'un en bilinen meydanlarından Times Square'de yayınlanması, siyasi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, reklamın finansmanı ve amacı da tartışma konusu haline geldi.

Premium ekranda yayınlandı

Paylaşılan görüntülerde reklamın Times Square'in en dikkat çeken dijital ekranlarından birinde yer aldığı görüldü.

Sektörde kamuya açık fiyatlandırmalara göre, Times Square'deki premium ekranlarda tam ekran günlük kiralama bedelleri ekranın konumu ve kullanım şekline göre değişiklik gösterebiliyor. Kamuya açık sektör verilerine göre, bölgedeki premium ekranlarda tam günlük kullanımın on binlerce dolardan başlayıp daha yüksek seviyelere çıkabildiği belirtiliyor.

Bağışlar nerede kullanıldı?

YENİ Parti'nin kuruluşundan bu yana üyeler ve destekçilerden bağış topladığı bilinirken, Times Square reklamının ardından bu kaynakların kullanımına ilişkin sorular da gündeme geldi.

Türkiye'nin birçok ilinden bağış yapan üyeler açısından reklamın finansmanına ilişkin şeffaf bir bilgilendirme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Gözler parti yönetiminde

Reklamın ardından kamuoyunda şu sorular öne çıkıyor:

  • Reklamın hedef kitlesi kimdi?
  • Reklamın siyasi veya seçimsel getirisi ne olacak?
  • Aynı bütçe Türkiye'deki teşkilatlanma, saha çalışması veya seçmen iletişimi için kullanılsaydı daha etkili olur muydu?
  • Reklamın finansmanı nasıl sağlandı ve bu konuda kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecek mi?

Şeffaflık beklentisi

Siyasi partilerin yasal çerçevede bağış kabul etmesi mümkün olmakla birlikte, bağış yapan üyeler açısından bu kaynakların hangi faaliyetlerde kullanıldığına ilişkin şeffaf bilgilendirme yapılması, kamuoyunda güven açısından önem taşıyor.

Times Square'deki reklamın ardından gözler YENİ Parti yönetiminin yapacağı olası açıklamalara çevrildi.

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