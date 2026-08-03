12 saatte 353 milyon ağaç diktiler! Sonuç felaket oldu!
2019 yılında Etiyopya hükümeti küresel çapta ses getirecek devasa bir ağaçlandırma projesini uygulamaya koymuş büyük bir rekora imza atmıştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
2019 yılında Etiyopya hükümeti küresel çapta ses getirecek devasa bir ağaçlandırma projesini uygulamaya koymuş büyük bir rekora imza atmıştı.
Ülkede yüzyıl önce topraklarının yüzde 35’ini oluşturan ancak zamanla yüzde 4’e kadar gerileyen ormanları yeniden çoğaltmak amacıyla “Yeşil Miras Girişimi” başlatmıştı.
Ülke çapındaki kurum, kuruluşlar, okullar ile geniş kapsamlı bir seferberlik ile ağaç dikme çalışmaları başlamıştı.
353 MİLYON FİDAN DİKİLDİ 12 saat süren çalışmalarda 353 milyondan fazla fidan topraklara ekildi.
PLANSIZ DİKİM EKOLOJİYİ SARSTI Ancak ülkenin yeşillendirilme çalışması plansız bir şekilde yürütülünce su kaynakları da ülke genelinde çökme noktasına geldi.
Binlerce kişinin milyonlarca fidanı toprak ile buluşturmasıyla kısa sürede kontrol edilemez bir güç ekolojisi sorunları başladı.
SU DENGESİ HESABA KATILMADI KITLIK BAŞLADI Etiyopya’nın ekosistemi, toprak yapısı ve su dengesinin hesaba katılmamasıyla kontrolsüz dikim kuralık tehlikesine neden oldu.
Ülkede su kiriz derinleşirken milyonlarca fidanın büyüyebilmesi için yüklü miktarda su tüketimi su rezervlerini ve altyapı sistemini olumsuz etkiledi.
Etiyopya resmi makamlarının açıklamaları kapsamında da 353 milyon 633 bin 660 adet fidan uluslararası kuruluşlar tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bölgede yürütülen bilimsel araştırmalar, teknik raporlar kapsamında aşırı su gereksinimi ve bakım yetersizliği nedeniyle fidanların hayatta kalma oranı yüzde 39,8 seviyesinde kaldığı tespit edildi.
DOĞAYI DÜZENLEMEK İSTERKEN DENGEYİ BOZDULAR Fidanların kuruyarak yok olması nedeniyle de ülkeye yeni bir ek yük oluşturuldu ve ekolojik dengeyi de tahrip ettiği ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23