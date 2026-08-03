Özgür’ün abdest şovu kısa sürdü: “Ben vakit namazı kılmam”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Abdest videosuyla mütedeyyin kesime oynamaya çalışan ancak seküler mahallenin eleştirilerine maruz kalan “CHP bölücüsü” Özgür Özel, şimdi de “dengeleme politikasına” başladı. Özel, “Ben vakit namazı kılmam” dedi.
CHP’yi bölüp toplam 91 milletvekiliyle Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, sürekli dini propaganda yaparak oy toplamaya çalışıyordu. Özel partinin kurulduğu gün Hacı Bayramı Veli Camii’ne gidip Cuma namazı kıldı. Birkaç gün sonra da abdest alırken video çektirip sosyal medyada paylaştırdı.
Söz konusu görüntüler mütedeyyinlerin oylarını toplamasına yetmediği gibi, abdesti yanlış aldığı gerekçesiyle alay konusu da oldu.
Seküler kesim ise Özgür Özel’e, “Biz seni bunun için mi destekliyoruz” diyerek tepki gösterdi. Zira Özel, Kur’na kurslarına “Orta çağ zihniyeti” dediği rezil sözleriyle kemalistleri memnun ediyordu.
Bunun üzerine Fatih Altaylı’nın programına katılan Özgür Özel, dengeleme politikası yapmaya çalıştı. Namaz hakkında konuşan Özel, şunları söyledi:
“Ben vakit namazı kılmam. Ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir. Çocukluktan beri böyledir.”
Gündem
Melih Gökçek bağış yaptı Helal ve haramı hatırladılar! Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e zor sorular