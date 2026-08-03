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Gündem Küçük cani, kız arkadaşına cehennemi yaşattı: Demir sopayla dövdü, kızgın kepçeyle yaktı!
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Küçük cani, kız arkadaşına cehennemi yaşattı: Demir sopayla dövdü, kızgın kepçeyle yaktı!

Yeniakit Publisher
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Küçük cani, kız arkadaşına cehennemi yaşattı: Demir sopayla dövdü, kızgın kepçeyle yaktı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşının kendisini demir sopayla darp ettiğini ve kızgın yemek kepçesiyle kollarını yaktığını belirterek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine gözaltına alınan 20 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.G. (19) adlı genç kadın, erkek arkadaşı D.Ç.’nin (20) ikametinde bulunduğu sırada kendisini tekme ve yumruklarla darbettiğini, demir sopa ile vurduğunu, ısıttığı metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığını ve hakarete uğradığını belirterek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

 

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