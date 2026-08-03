Bakan Çiftçi: Suç örgütleriyle mücadele tam gaz! İçeride de dışarıda da nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) tarafından düzenlenen programa katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da iştirak ettiği programda akademisyenler, bürokratlar, medya mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, Bakan Arıklı ile görüşerek, değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanlığının hayatın her alanında vatandaşlara dokunan hizmetler sunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Tabiri caizse doğumundan ölümüne kadar mutlaka her insanın İçişleri Bakanlığıyla bir irtibatı, bir teması oluyor. Can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek, göç politikalarına yön vermek, afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yönetmek gibi görevlerimiz var" diye konuştu.

BÜYÜK KISMI TASFİYE EDİLDİ

Göreve başladığında iki temel hedef belirlediklerini ifade eden Çiftçi, "Birincisi yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, ikincisi ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Bunlar, toplumun en fazla şikayet ettiği, muzdarip olduğu, canını yakan ve ızdırap duyduğu konulardan ikisiydi" şeklinde konuştu.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların artmasıyla bu yapıların sayısında önemli ölçüde azalma yaşandığını belirten Çiftçi, "Hamdolsun, yapılan operasyonların sayısının artmasıyla beraber emniyetimizin, jandarmamızın, adliyemizin ve Adalet Bakanlığımızın kararlı mücadelesiyle bunların sayısında büyük oranda azalış var" ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 suç örgütünün bulunduğunu belirten Çiftçi, bu örgütlerin büyük bir kısmının tasfiye edildiğini ve sayılarının azalmaya devam ettiğini ifade etti.

EYLEM YAPAMAZ HALE GETİRDİK

Nisan ayında Adana’da faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinden birine yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, operasyonda yaklaşık 300 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Operasyon sonucunda örgütün çöktüğünü, tamamen tasfiye edildiğini ve eylem yapamaz hale getirildiğini ifade eden Çiftçi, örgütün kendilerine yönelik operasyona karşı intikam amacıyla bir kamu kurumuna eylem düzenlemek üzere Adana’ya 3 kişi gönderdiğinin tespit edildiğini belirtti. Söz konusu kişilere yönelik de operasyon düzenlendiğini söyleyen Çiftçi, "Kim devletle boy ölçüşebilir ki? Onların başına gelen, inşallah sene sonuna kadar diğerlerinin de başına gelecek" dedi.

Bazı yeni nesil suç örgütlerinin yabancı ülkelerdeki istihbarat örgütleriyle birlikte faaliyet yürüttüğünü belirten Çiftçi, yabancı istihbarat örgütlerinin de bu yapıları çeşitli eylemlerde kullandığını ifade etti.

EŞKIYALARLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK

Uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri ve sokak eşkıyalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Çiftçi, "Adına uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri veya sokak eşkıyaları ne denirse densin, inşallah bunların büyük bir kısmını sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz" diye konuştu.

Bu yapıların yurt dışında da vatandaşları rahat bırakmadığını belirten Çiftçi, "Yurt dışında iş yeri kurşunluyor, araç yakıyor, insanımızı huzursuz ediyorlar. Türkiye’nin içinin güvenli olması yetmiyor. Sınır aşan suçlar dediğimiz de budur. Bunlar yurt dışında da eylem yapabiliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında neredelerse mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.