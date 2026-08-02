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Gündem Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!
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Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!

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Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir televizyon programında sergilediği Haddini Aşan ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, Özkök’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yöneltildiğini bildirdi.

NE DEMİŞTİ?

79 yaşındaki Özkök, konuk olduğu bir YouTube kanalındaki canlı yayında, İspanya'da geçirdiği öğrencilik yıllarında tanıklık ettiğini belirttiği Francisco Franco rejiminin çöküş sürecinden bahsetmişti.

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