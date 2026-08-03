Trabzon'a turist akını: Ünlü dizinin çekildiği sokak doldu taştı!

“TRABZON’UN ÜLKE GENELİNDE TANINIRLIĞI ARTTI” Konağın sahibi Münevver Civelek, 100 yıllık geçmişe sahip konağa 50 yıl önce gelin olarak geldiğini söyledi. Civelek, konağı yazlık olarak kullandıklarını belirterek, “Konağı turizme katkı olsun diye çekimler için verdik. Yazın burada duruyoruz, kışın da dizi çekimleri yapılıyor.” dedi. Dizinin yaz dönemi nedeniyle çekimlere ara vermesinin ardından farklı illerden ziyaretçilerin konağı görmek için gelmeye başladığını vurgulayan Civelek, “Burada tarihi evler de var. Karadeniz turları düzenlendiği için bu mekanları da turlara kattılar. Daha da güzel oldu. Memnunuz.” diye konuştu.