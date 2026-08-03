Trabzon'a turist akını: Ünlü dizinin çekildiği sokak doldu taştı!

DİZİ VE FİLMLERİN ÇEKİLDİĞİ NOKTALAR GEZİ ROTALARINA DAHİL EDİLDİ Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Zigana Dağı, Hamsiköy, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi, Çal Mağarası, yaylalar ve sahiller, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Kentte çekimleri gerçekleştirilen yapımların ardından bazı mekanlar, izleyicilerin gezi rotalarına dahil edilmeye başlandı. Televizyon ekranlarında gördükleri sokakları, tarihi yapıları ve doğal alanları yakından görmek isteyen ziyaretçiler, Trabzon’a gelerek çekim noktalarını keşfediyor.