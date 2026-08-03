Eyyam-ı Bahur Diyarbakır'ı yaktı! Termometreler 45 dereceyi gösterdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaz günlerinin en sıcak ve boğucu bölümüne verilen isim olan Eyyam-ı Bahur günlerinin başlamasıyla Diyarbakır’da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına hücum etti.
Kentte etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise güneşin etkisinden korunmak için şemsiyelerle tarihi ve turistik alanları gezdi. Kent genelinde bunaltıcı bir sıcaklık hissedilirken, araç içi termometre ise 45 dereceyi gösterdi.