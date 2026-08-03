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Gündem İran, ABD’den yapılan açıklamaları yalanladı Saldırılar sürdükçe müzakere olmaz!
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İran, ABD’den yapılan açıklamaları yalanladı Saldırılar sürdükçe müzakere olmaz!

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İran, ABD’den yapılan açıklamaları yalanladı Saldırılar sürdükçe müzakere olmaz!

Washington’dan gelen ‘Müzakere masasındayız’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak” ifadelerini kullandı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Umman ile yapılan görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekayi, “ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bekayi, mevcut durumda ara bulucu ülkenin Pakistan olduğunu, Katar'ın ise ara buluculuk çalışmalarına destek verdiğini kaydederek, Çin'in bölgede çatışma ve güvensizliğin artmasından endişe duyduğunu bildirdi. Bekayi, “Çin durumun daha fazla kötüleşmemesi için çaba gösteriyor” diye konuştu.

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye yönelik saldırısıyla ilgili de açıklamada yapan Bekayi, Ukraynalı yetkililerin olayın kasıtlı olmadığını söylediğini fakat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin farklı yönde ifadeler kullandığını aktardı. Bekayi, “Ukrayna'nın, bu olayın kasıtlı olmadığı yönündeki iddialarını doğrulayacak bir adım atıp atmayacağını görmek için bekliyoruz. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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