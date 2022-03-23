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Spor Uğur Dündar adaylığını açıkladı
Spor

Uğur Dündar adaylığını açıkladı

gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 13:23:00 -
Uğur Dündar adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için adaylar açıklanmaya başlandı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın ardından gazeteci Uğur Dündar'da aday olduğunu açıkladı.

Uğur Dündar adaylığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dündar, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

asker

karitiracagi bir orasi kalmisti vatan hayinin

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