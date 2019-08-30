Ufuk Uras, Ali Babacan'ın partisinde yer alacak mı? İlk kez Yeniakit'e açıkladı!

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer alacağı öne sürülen eski Milletvekillerinden Ufuk Uras, “Ali Babacan ve ekibiyle hiçbir görüşmem olmadı. Bu oluşumun içinde yer almıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı. Bu isimlerden ilk iki isim, Babacan ile birlikte yeni parti oluşumu içinde etkin rol alan eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Bu oluşumun içinde ben yokum

Eski milletvekili ve ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras’ın da Babacan’ın ekibinde olacağı öne sürüldü. YeniAkit’in ulaştığı Uras, bu iddialara açıklık getirerek kendisinin Ali Babacan’ın kuracağı partinin içerisinde yer almadığını söyledi. Uras, “Kendileriyle( Ali Babacan) hiçbir görüşmem olmadı. Asparagas haberdir. Bazı çevreler siyasetsizliklerinin üzerini bu türden tevatürle kapatmaya çalışıyor” dedi.