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Spor UEFA'dan Kardeşler'e görev
Spor

UEFA'dan Kardeşler'e görev

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak Kuzey Makedonya-Fransa maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:58:00 -
UEFA'dan Kardeşler'e görev

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak Kuzey Makedonya-Fransa maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak H Grubu karşılaşmasında Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.

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