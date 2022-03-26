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Spor UEFA’dan Fenerbahçe’ye para cezası
Spor

UEFA’dan Fenerbahçe’ye para cezası

Slavia Prag ile deplasmanda oynanan maçta yanıcı madde yakılmasından dolayı Fenerbahçe’ye UEFA tarafından 27 bin 500 euro para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 21:06:00 -
UEFA’dan Fenerbahçe’ye para cezası

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ne veda ettiği maç olan Çekya’daki Slavia Prag karşılaşmasından kulübe para cezası çıktı. UEFA Disiplin Kurulu tarafından bu maçta yanıcı maddelerin yakılmasından dolayı sarı-lacivertlilere toplamda 27 bin 500 euro ceza kesildi.

İki maçın faturası: 34 bin 375 Euro

Eşleşmenin Kadıköy’deki ilk ayağında da sahaya madde atılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe’ye 6,875 Euro para cezası verilmişti. Böylece iki Slavia Prag maçının Fenerbahçe için toplam faturası 34 bin 375 euro oldu.

Slavia Prag’a para ve uyarı cezası

Rövanştaki mücadele için ev sahibi Slavia Prag’a da cezalar çıktı. Stadyumdaki merdiven boşluklarının bloke edilmesinden dolayı 16 bin Euro para cezasının yanı sıra, dev ekranda gerçekleştirilen görüntü tekrarı için de uyarı cezası verildi.

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