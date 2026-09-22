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Gündem Manisa’da olay sonrası şok detay! Saldırı öncesi ‘güvenlik kaçtı’ iddiası
Gündem

Manisa’da olay sonrası şok detay! Saldırı öncesi ‘güvenlik kaçtı’ iddiası

Yeniakit Publisher
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen ve 2'si ağır 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıda özel güvenlik personelinin saldırganı gördüğü anda kaçtığı iddia edildi. Olaya iddiaya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel "Gereği yapılacak" dedi.

Türkiye, Manisa’dan gelen acı olayla sarsıldı. Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, okula giren silahlı saldırgan öğrencilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralanırken, okulda büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, yaya olarak kaçmaya çalışan saldırgan emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından endişeyle okula akın eden veliler, okulun girişinde bulunan özel güvenlik görevlisinin saldırı anında görev yerini terk edip kaçtığını iddia etti. Velilerin tepkisi ve güvenlik zafiyeti iddialarının ardından emniyet birimleri harekete geçti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, velilerin güvenlik görevlisi hakkındaki iddialarının ve olaydaki ihmallerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "Gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
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