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Spor
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Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi!

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Amedspor maçında alt adalesinden sakatlandığı belirtildi. Yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

#1
Foto - Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi!

UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na gitmesi beklenen Vlahovic'in, Amedspor karşılaşmasında alt adalesinden sakatlandığı belirtildi.

#2
Foto - Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi!

Vlahovic'in ağrılarının bulunması nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Yunanistan (24 Eylül) ve Hollanda (27 Eylül) ile oynayacak, ardından deplasmanda Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) maçlarında forma giyemeyeceği dün aktarılmıştı.

#3
Foto - Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi!

Milliyet'te yer alan habere göre yıldız golcü, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

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