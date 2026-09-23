Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi!
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Amedspor maçında alt adalesinden sakatlandığı belirtildi. Yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Amedspor maçında alt adalesinden sakatlandığı belirtildi. Yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na gitmesi beklenen Vlahovic'in, Amedspor karşılaşmasında alt adalesinden sakatlandığı belirtildi.
Vlahovic'in ağrılarının bulunması nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Yunanistan (24 Eylül) ve Hollanda (27 Eylül) ile oynayacak, ardından deplasmanda Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) maçlarında forma giyemeyeceği dün aktarılmıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre yıldız golcü, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23