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Spor UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:
Spor

UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Futbolseverler 3 Haziran Cuma akşamı oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, bu akşam oynanan maçların sonuçları ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 23:50:00 -
UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:

Profesyonel futbol liglerinde sezonlar sona erdi. Gözler bu kez UEFA Uluslar Ligi’ne çevrildi. Peki, bu akşam oynanan maçların sonuçları ne oldu? Gecenin sonuçları:

UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:

UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 1

Hırvatistan-Avusturya:  1-3     

Fransa-Danimarka:         1-2

UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 4

Belçika-Hollanda:             1-4 

UEFA Uluslar Ligi Lig C-Grup 3

Kazakistan-Azerbaycan:                2-0   

Beyaz Rusya-Slovakya:  0-1  

UEFA Uluslar Ligi Lig D-Grup 1

Letonya-Andorra:           3-0

Lihtenştayn-Moldova:   0-2  

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