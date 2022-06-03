UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Futbolseverler 3 Haziran Cuma akşamı oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, bu akşam oynanan maçların sonuçları ne oldu?
Profesyonel futbol liglerinde sezonlar sona erdi. Gözler bu kez UEFA Uluslar Ligi’ne çevrildi. Peki, bu akşam oynanan maçların sonuçları ne oldu? Gecenin sonuçları:
UEFA Uluslar Ligi gecenin sonuçları:
UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 1
Hırvatistan-Avusturya: 1-3
Fransa-Danimarka: 1-2
UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 4
Belçika-Hollanda: 1-4
UEFA Uluslar Ligi Lig C-Grup 3
Kazakistan-Azerbaycan: 2-0
Beyaz Rusya-Slovakya: 0-1
UEFA Uluslar Ligi Lig D-Grup 1
Letonya-Andorra: 3-0
Lihtenştayn-Moldova: 0-2