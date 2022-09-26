UEFA Uluslar Ligi: Bulgaristan - Makedonya maçı hangi kanalda? Makedonya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Makedonya sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Makedonya ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Makedonya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?