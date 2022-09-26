Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman 2022? Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti

REBİÜLEVVEL AYI 2022 NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Rebiülevvel ayı nedir?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir.

Rebiülevvel ayında neler oldu?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) 12 Rebiüevvel 571 yılında dünyaya teşrif etmeleri. Yine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) 12 Rebiullevvel ayında 632'de vefat etti.

Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

Rebiülevvel ayı fazileti

Rebiülevvel ayı başladı. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için vatandaşlar Rebiülevvel ayı ibadetlerini yerine getirecek. Mevlid Kandili, bu ayın on ikinci gecesi idrak edilecek. İşte bu ayda yapılması gereken ibadetler...

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

İki Rekat Sünnet: İlk rekatında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kafiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Mevlid Kandili'ni içinde barındıran Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ise şöyle:

İki rekat sünnet: İlk rekatında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kafiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler

İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

REBİULEVVEL AYI İBADETLERİ

*Rebiülevvel ayı içinde mümkün olduğu kadar Resulüllah için çokça salat ü selam (salat-ı nariye, salat-ı münciye ve salat-ı fethiye gibi salavatlar) okumak faydalıdır.

*Bu gecenin manevi zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiya yapmalıdır.

*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;

*"Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Ya Rabbi, bu gece teşrifleriyle alemleri nura garkettiğin sevgili Habibin, başımızın tacı Resul-i zişan Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle, Allahü Ekber."

*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.

*Kelime-i Şahadet getirmek

*Estağfurullah çekmek.

*Fatiha suresini okumak.

*Amenerrasulü'nü okumak

*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.