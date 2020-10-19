UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Yeni sezonun yarın başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 13 kupayla İspanyol kulübü Real Madrid elinde tutuyor.



Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.





- 41 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı





Geçen sezon Paris Saint-Germain'in (PSG) tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 41'e çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.



Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea ise birer kez kazandı.





- Finalistlerin karnesi







Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:

TAKIM ŞAMPİYON 2'NCİ Real Madrid 13 3 Milan 7 4 Bayern Münih 6 5 Liverpool

6 3 Barcelona 5 3 Ajax 4 2 Inter 3 2 Manchester United 3 2 Juventus 2 7 Benfica 2 5 Nottingham Forest 2 0 Porto 2 0 Celtic 1 1 Hamburg 1 1 Steaua Bükreş 1 1 Olympique Marsilya 1 1 Chelsea 1 1 Borussia Dortmund 1 1 Feyenoord 1 0 Aston Villa 1 0 PSV Eindhoven 1 0 Kızılyıldız 1 0 Atletico Madrid 0 3 Valencia 0 2 Reims 0 2 Fiorentina 0 1 Eintracht Frankfurt 0 1 Partizan 0 1 Panathinaikos 0 1 Leeds United 0 1 Saint-Etienne 0 1 Borussia Mönchengladbach 0 1 Club Brugge 0 1 Malmö 0 1 Roma 0 1 Sampdoria 0 1 Bayer Leverkusen 0 1 Monaco 0 1 Arsenal 0 1 Tottenham 0 1 PSG 0 1

- Rekor İspanyollarda







Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.



İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL İspanya 18 29 İngiltere 13 22 İtalya 12 28 Almanya 8 18 Hollanda 6 8 Portekiz 4 9 Fransa 1 7 Romanya 1 2 İskoçya 1 2 Yugoslavya 1 2 Belçika 0 1 Yunanistan 0 1 İsveç 0 1

- Finaller



Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı: