UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
İspanyol ekibi Real Madrid, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor - Şampiyonlar Ligi'ni 18 kezle en çok İspanyol takımları kazanırken, İngilizler 13, İtalyanlar ise 12 defa "Kupa 1"de mutlu sona ulaştı
ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Yeni sezonun yarın başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 13 kupayla İspanyol kulübü Real Madrid elinde tutuyor.
Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.
- 41 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı
Geçen sezon Paris Saint-Germain'in (PSG) tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 41'e çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea ise birer kez kazandı.
- Finalistlerin karnesi
Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:
TAKIM
ŞAMPİYON
|2'NCİ
Real Madrid
13
|3
Milan
7
|4
Bayern Münih
6
|5
Liverpool
6
|3
Barcelona
5
|3
Ajax
4
|2
Inter
3
|2
Manchester United
3
|2
|Juventus
2
|7
Benfica
2
|5
Nottingham Forest
2
|0
Porto
2
|0
Celtic
1
|1
Hamburg
1
|1
Steaua Bükreş
1
|1
Olympique Marsilya
1
|1
Chelsea
1
|1
|Borussia Dortmund
|1
|1
Feyenoord
1
|0
Aston Villa
1
|0
PSV Eindhoven
1
|0
Kızılyıldız
1
|0
Atletico Madrid
0
|3
Valencia
0
|2
|Reims
|0
|2
Fiorentina
0
|1
Eintracht Frankfurt
0
|1
Partizan
0
|1
Panathinaikos
0
|1
Leeds United
0
|1
Saint-Etienne
0
|1
Borussia Mönchengladbach
0
|1
Club Brugge
0
|1
Malmö
0
|1
Roma
0
|1
Sampdoria
0
|1
Bayer Leverkusen
0
|1
Monaco
0
|1
Arsenal
0
|1
|Tottenham
|0
|1
|PSG
|0
|1
- Rekor İspanyollarda
Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE
ŞAMPİYON
FİNAL
İspanya
18
29
İngiltere
13
22
İtalya
12
28
Almanya
8
18
Hollanda
6
8
Portekiz
4
9
Fransa
1
7
Romanya
1
2
İskoçya
1
2
Yugoslavya
1
2
Belçika
0
1
Yunanistan
0
1
İsveç
0
1
- Finaller
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı:
SEZON
ŞAMPİYON
FİNALİST
SKOR
1955-56
Real Madrid
Reims
4-3
1956-57
Real Madrid
Fiorentina
2-0
1957-58
Real Madrid
Milan
3-2 (uzatmada)
1958-59
Real Madrid
Reims
2-0
1959-60
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
7-3
1960-61
Benfica
Barcelona
3-2
1961-62
Benfica
Real Madrid
5-3
1962-63
Milan
Benfica
2-1
1963-64
Inter
Real Madrid
3-1
1964-65
Inter
Benfica
1-0
1965-66
Real Madrid
Partizan
2-1
1966-67
Celtic
Inter
2-1
1967-68
Manchester United
Benfica
4-1 (uzatmada)
1968-69
Milan
Ajax
4-1
1969-70
Feyenoord
Celtic
2-1 (uzatmada)
1970-71
Ajax
Panathinaikos
2-0
1971-72
Ajax
Inter
2-0
1972-73
Ajax
Juventus
1-0
1973-74
Bayern Münih
Atletico Madrid
1-1, 4-0
1974-75
Bayern Münih
Leeds United
2-0
1975-76
Bayern Münih
Saint-Etienne
1-0
1976-77
Liverpool
B. Mönchengladbach
3-1
1977-78
Liverpool
Club Brugge
1-0
1978-79
Nottingham Forest
Malmö
1-0
1979-80
Nottingham Forest
Hamburg
1-0
1980-81
Liverpool
Real Madrid
1-0
1981-82
Aston Villa
Bayern Münih
1-0
1982-83
Hamburg
Juventus
1-0
1983-84
Liverpool
Roma
1-1 (4-2 pen.)
1984-85
Juventus
Liverpool
1-0
1985-86
Steaua Bükreş
Barcelona
0-0 (2-0 pen.)
1986-87
Porto
Bayern Münih
2-1
1987-88
PSV Eindhoven
Benfica
0-0 (6-5 pen.)
1988-89
Milan
Steaua Bükreş
4-0
1989-90
Milan
Benfica
1-0
1990-91
Kızılyıldız
Olympique Marsilya
0-0 (5-3 pen.)
1991-92
Barcelona
Sampdoria
1-0 (uzatmada)
1992-93
Olympique Marsilya
Milan
1-0
1993-94
Milan
Barcelona
4-0
1994-95
Ajax
Milan
1-0
1995-96
Juventus
Ajax
1-1 (4-2 pen.)
1996-97
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
1997-98
Real Madrid
Juventus
1-0
1998-99
Manchester United
Bayern Münih
2-1
1999-00
Real Madrid
Valencia
3-0
2000-01
Bayern Münih
Valencia
1-1 (5-4 pen.)
2001-02
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2-1
2002-03
Milan
Juventus
0-0 (3-2 pen.)
2003-04
Porto
Monaco
3-0
2004-05
Liverpool
Milan
3-3 (3-2 pen.)
2005-06
Barcelona
Arsenal
2-1
2006-07
Milan
Liverpool
2-1
2007-08
Manchester United
Chelsea
1-1 (6-5 pen.)
2008-09
Barcelona
Manchester United
2-0
2009-10
Inter
Bayern Münih
2-0
2010-11
Barcelona
Manchester United
3-1
2011-12
Chelsea
Bayern Münih
1-1 (4-3 pen.)
2012-13
Bayern Münih
Borussia Dortmund
2-1
|2013-14
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|4-1 (uzatmada)
|2014-15
Barcelona
|Juventus
| 3-1
|2015-16
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|1-1 (5-3 pen.)
|2016-17
|Real Madrid
|Juventus
| 4-1
|2017-18
|Real Madrid
|Liverpool
| 3-1
|2018-19
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|2019-20
|Bayern Münih
|PSG
|1-0