  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İspanyol ekibi Real Madrid, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor - Şampiyonlar Ligi'ni 18 kezle en çok İspanyol takımları kazanırken, İngilizler 13, İtalyanlar ise 12 defa "Kupa 1"de mutlu sona ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:02:47 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Yeni sezonun yarın başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 13 kupayla İspanyol kulübü Real Madrid elinde tutuyor.

Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.


- 41 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı


Geçen sezon Paris Saint-Germain'in (PSG) tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 41'e çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea ise birer kez kazandı.


- Finalistlerin karnesi


Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:

TAKIM

ŞAMPİYON

 2'NCİ

Real Madrid

13

 3

Milan

7

 4

Bayern Münih

6

 5

Liverpool

6

 3

Barcelona

5

 3

Ajax

4

 2

Inter

3

 2

Manchester United

3

 2
Juventus

2

 7

Benfica

2

 5

Nottingham Forest

2

 0

Porto

2

 0

Celtic

1

 1

Hamburg

1

 1

Steaua Bükreş

1

 1

Olympique Marsilya

1

 1

Chelsea

1

 1
Borussia Dortmund 1 1

Feyenoord

1

 0

Aston Villa

1

 0

PSV Eindhoven

1

 0

Kızılyıldız

1

 0

Atletico Madrid

0

 3

Valencia

0

 2
Reims 0 2

Fiorentina

0

 1

Eintracht Frankfurt

0

 1

Partizan

0

 1

Panathinaikos

0

 1

Leeds United

0

 1

Saint-Etienne

0

 1

Borussia Mönchengladbach

0

 1

Club Brugge

0

 1

Malmö

0

 1

Roma

0

 1

Sampdoria

0

 1

Bayer Leverkusen

0

 1

Monaco

0

 1

Arsenal

0

 1
Tottenham 0 1
PSG 0 1

- Rekor İspanyollarda


Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.


ÜLKE

ŞAMPİYON

FİNAL

İspanya

18

29

İngiltere

13

22

İtalya

12

28

Almanya

8

18

Hollanda

6

8

Portekiz

4

9

Fransa

1

7

Romanya

1

2

İskoçya

1

2

Yugoslavya

1

2

Belçika

0

1

Yunanistan

0

1

İsveç

0

1

- Finaller

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı:

SEZON

ŞAMPİYON

FİNALİST

SKOR

1955-56

Real Madrid

Reims

4-3

1956-57

Real Madrid

Fiorentina

2-0

1957-58

Real Madrid

Milan

3-2 (uzatmada)

1958-59

Real Madrid

Reims

2-0

1959-60

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

7-3

1960-61

Benfica

Barcelona

3-2

1961-62

Benfica

Real Madrid

5-3

1962-63

Milan

Benfica

2-1

1963-64

Inter

Real Madrid

3-1

1964-65

Inter

Benfica

1-0

1965-66

Real Madrid

Partizan

2-1

1966-67

Celtic

Inter

2-1

1967-68

Manchester United

Benfica

4-1 (uzatmada)

1968-69

Milan

Ajax

4-1

1969-70

Feyenoord

Celtic

2-1 (uzatmada)

1970-71

Ajax

Panathinaikos

2-0

1971-72

Ajax

Inter

2-0

1972-73

Ajax

Juventus

1-0

1973-74

Bayern Münih

Atletico Madrid

1-1, 4-0

1974-75

Bayern Münih

Leeds United

2-0

1975-76

Bayern Münih

Saint-Etienne

1-0

1976-77

Liverpool

B. Mönchengladbach

3-1

1977-78

Liverpool

Club Brugge

1-0

1978-79

Nottingham Forest

Malmö

1-0

1979-80

Nottingham Forest

Hamburg

1-0

1980-81

Liverpool

Real Madrid

1-0

1981-82

Aston Villa

Bayern Münih

1-0

1982-83

Hamburg

Juventus

1-0

1983-84

Liverpool

Roma

1-1 (4-2 pen.)

1984-85

Juventus

Liverpool

1-0

1985-86

Steaua Bükreş

Barcelona

0-0 (2-0 pen.)

1986-87

Porto

Bayern Münih

2-1

1987-88

PSV Eindhoven

Benfica

0-0 (6-5 pen.)

1988-89

Milan

Steaua Bükreş

4-0

1989-90

Milan

Benfica

1-0

1990-91

Kızılyıldız

Olympique Marsilya

0-0 (5-3 pen.)

1991-92

Barcelona

Sampdoria

1-0 (uzatmada)

1992-93

Olympique Marsilya

Milan

1-0

1993-94

Milan

Barcelona

4-0

1994-95

Ajax

Milan

1-0

1995-96

Juventus

Ajax

1-1 (4-2 pen.)

1996-97

Borussia Dortmund

Juventus

3-1

1997-98

Real Madrid

Juventus

1-0

1998-99

Manchester United

Bayern Münih

2-1

1999-00

Real Madrid

Valencia

3-0

2000-01

Bayern Münih

Valencia

1-1 (5-4 pen.)

2001-02

Real Madrid

Bayer Leverkusen

2-1

2002-03

Milan

Juventus

0-0 (3-2 pen.)

2003-04

Porto

Monaco

3-0

2004-05

Liverpool

Milan

3-3 (3-2 pen.)

2005-06

Barcelona

Arsenal

2-1

2006-07

Milan

Liverpool

2-1

2007-08

Manchester United

Chelsea

1-1 (6-5 pen.)

2008-09

Barcelona

Manchester United

2-0

2009-10

Inter

Bayern Münih

2-0

2010-11

Barcelona

Manchester United

3-1

2011-12

Chelsea

Bayern Münih

1-1 (4-3 pen.)

2012-13

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-1

2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (uzatmada)
2014-15

Barcelona

 Juventus 3-1
2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.)
2016-17 Real Madrid Juventus 4-1
2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1
2018-19 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0
2019-20 Bayern Münih PSG 1-0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum
Ekonomi

Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum

Dünyanın gözü Türkiye'nin Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervine çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve..
Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a kar..
AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!
Gündem

AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Kürt sorununa ilişkin hükümete yönelik eleştirilerin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay