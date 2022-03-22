UEFA Finansal Fair Play uygulamasını kaldırıyor
UEFA, Finansal Fair Play'i takımların gelirlerinin sadece yüzde 70'ini harcamasına izin verecek bir sistemle değiştirmeye hazırlanıyor. Sınıra uyulmamasının, Şampiyonlar Ligi'nden puan kaybı veya küme düşme ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.
FFP hakkında uzun süredir çalışmalarda bulunan UEFA, kulüplerin futbol bazlı harcamalarının, gelirlerinin yüzde 70'ini geçmeyecek şekilde ayarlama kararı aldı. Kural, 7 Nisan'daki oylamanın ardından resmiyet kazanacak.