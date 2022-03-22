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Spor UEFA Finansal Fair Play uygulamasını kaldırıyor
Spor

UEFA Finansal Fair Play uygulamasını kaldırıyor

UEFA, Finansal Fair Play'i takımların gelirlerinin sadece yüzde 70'ini harcamasına izin verecek bir sistemle değiştirmeye hazırlanıyor. Sınıra uyulmamasının, Şampiyonlar Ligi'nden puan kaybı veya küme düşme ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 23:52:00 - 2022-03-22 23:57:00
UEFA Finansal Fair Play uygulamasını kaldırıyor

FFP hakkında uzun süredir çalışmalarda bulunan UEFA, kulüplerin futbol bazlı harcamalarının, gelirlerinin yüzde 70'ini geçmeyecek şekilde ayarlama kararı aldı. Kural, 7 Nisan'daki oylamanın ardından resmiyet kazanacak.

Kaynak: cnn
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