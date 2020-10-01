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Spor UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak
Spor

UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak

Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray da katılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:56:32 -
UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

İskoç ekibi Rangers ile oynayacağı play-off turu maçını kazanması halinde gruplara kalacak Galatasaray ise yüksek ihtimalle 2. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılıların, UEFA ülke puanına göre belirlenen torbalara, çok düşük de olsa seribaşı girme ihtimali bulunuyor.

48 takımın dağıtılacağı 4 torbanın son şekli, play-off turu karşılaşmalarının ardından netleşecek. Çekiliş sonucu takımlar, dörderli 12 gruba ayrılacak.

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

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