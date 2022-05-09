Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya'da Şenay Kurt Eker'in kullandığı 01 BUM 02 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Güçlüköy Manayıt mevkisinde çarptığı bariyerleri yıktıktan sonra yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı fark eden bir sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Eker ile 7 yaşındaki çocukları Yaşar Kemal Eker, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.
Sedyeye konulan yaralılar, ekipler tarafından güçlükle uçurumdan çıkarılarak kara yoluna taşındı.
Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şenay Kurt Eker'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.