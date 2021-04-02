Ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL destek nasıl alınır? Korona destek ödemeleri

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Lokantalara restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar için tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışma izni getirilirken bir de destek müjdesi verildi. Kabine Toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek verileceğini duyurdu.

1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklama ile açıklığa kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekle ilgili açıklaması ise şu şekilde; "Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."